В Челябинске подросток выстрелил в лицо ровеснику из ракетницы

В Челябинске 15-летнему подростку грозит ответственность за выстрел лицо сверстнику из ракетницы.

По версии следствия, ситуация, ставшая поводом для расследования, произошла 21 сентября 2025 г. у дома № 13 по улице Южноуральской в Челябинске. Парень умышленно прицельно выстрелил из пускового устройства "Сигнал охотника" в лицо 16-летнего подростка. Результат – разрыв канальцев правого глаза, контузия средней степени тяжести.

В итоге у пострадавшего ухудшилось зрение, что врачи сочли тяжёлым вредом здоровью. Обвиняемый вину признал частично и сообщил, что умысла травмировать пострадавшего не было. Выстрел из сигнального пистолета произошёл, по его словам, случайно, и парень был уверен, что в сигнальном пистолете патрона нет. Уголовное дело ушло в Тракторозаводский районный суд Челябинска, сообщает прокуратура Челябинской области.