Политика В России
Фото: Накануне.RU

Мишустин утвердил порядок компенсаций за туры на Ближний Восток

Российский премьер-министр объявил о запуске механизма возврата средств за аннулированные путевки в ближневосточные страны.

Данная мера касается путешественников, которые планировали посетить Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран или Израиль. Под действие постановления попадают все поездки, даты которых приходились на период с 28 февраля по 31 марта текущего года. Решение властей направлено на защиту прав граждан, чей отдых сорвался из-за нестабильной геополитической обстановки в макрорегионе, сообщает "Российская газета".

Процесс выплат будет организован через фонды персональной ответственности, сформированные самими участниками туристического рынка. Чтобы запустить процедуру возврата, компаниям необходимо направить официальное уведомление в профильное объединение туроператоров, занимающееся выездным туризмом. Сделать это нужно в строго установленные сроки - не позднее 15 апреля. После подачи всех необходимых документов начнется перечисление денежных средств клиентам, чьи туры не состоялись по независящим от них причинам.

Параллельно с поддержкой населения правительство предусмотрело послабления и для самого турбизнеса. Для снижения финансового давления на отрасль власти решили пересмотреть график обязательных отчислений. Срок внесения взносов в резервный фонд за первый квартал 2026 года сдвинули на два месяца вперед. Теперь организации смогут перечислить положенные суммы до 15 июня вместо ранее утвержденного 15 апреля. Такая отсрочка позволит компаниям сохранить ликвидность и направить ресурсы на расчеты с потребителями.

Ранее сообщалось, что вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока будет завершен до 15 марта.

Теги: турция, восток, компенсации,


