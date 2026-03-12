Средний Урал станет частью празднования 300-летия Екатерины II

В Свердловской области пройдут мероприятия в честь празднования 300-летия со дня рождения Екатерины II. Об этом в своих социальных сетях сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Празднование состоится в 2029 году, а мероприятия уже запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Краснодарском и Ставропольском краях, Владимирской, Московской, Самарской и Тульской областях, Республиках Бурятия и Крым, Луганской и Донецкой Народных Республиках. В планах провести международные форумы, конкурсы, циклы лекций, научно-просветительские программы, концерты, спектакли, выставки, экскурсии, конференции и круглые столы.

Кроме того, в Минкультуры России собираются организовать юбилейные мероприятия в Эрмитаже, Русском музее, Музее-заповеднике "Петергоф" и Государственном историческом музее, Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств, Всероссийском музее А.С.Пушкина, Российской национальной библиотеке, Российской государственной библиотеке и других учреждениях министерства.

Организационную часть возьмет на себя и Госфильмофонд России, который в течение 2029 года отсортирует фильмы "Воцарение Дома Романовых", "Трехсотлетие царствования Дома Романовых" (1613-1913), "Адмирал Ушаков", после чего организует их показы в Донецке, Луганске, Мариуполе, Мелитополе и Бердянске.