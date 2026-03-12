Вернулись в 90-е: москвичи скупают пейджеры и стационарные телефоны

Жители Москвы начали массово приобретать альтернативные средства коммуникации на фоне нестабильной работы мобильного интернета в начале марта.

Согласно данным популярного маркетплейса Wildberries, в период с 6 по 10 число текущего месяца зафиксирован резкий скачок спроса на технику, не зависящую от сотовых операторов. Пресс-служба торговой площадки сообщила, что оборот бытовых радиостанций увеличился на 27% по сравнению с февральскими показателями. Еще более внушительную динамику продемонстрировали пейджеры, предназначенные для связи с персоналом и клиентами, - их продажи взлетели на 73%. Также на четверть вырос интерес покупателей к классическим стационарным телефонам.

Аналитики интернет-магазина отмечают, что текущий всплеск интереса к средствам связи стал продолжением тренда начала года. В первые месяцы 2025 года москвичи крайне активно заказывали Wi-Fi-роутеры: общая выручка от их реализации поднялась на семьдесят процентов, а объем проданных устройств в штуках вырос на 60%. Вероятно, таким образом пользователи пытались компенсировать проблемы с мобильным трафиком за счет домашнего проводного интернета. Тем не менее, к концу марта ажиотаж вокруг сетевого оборудования постепенно сошел на нет.

Специалисты связывают временное затишье в сегменте роутеров с насыщением рынка, в то время как спрос на автономные рации и проводные аппараты все еще остается на высоком уровне из-за сохраняющихся опасений граждан остаться без связи.

Ранее депутаты от КПРФ на закрытом заседании Госдумы пожаловались на полное отсутствие связи: у них перестала работать электронная почта, пропал Wi-Fi и замолчали служебные телефоны. Спикер Вячеслав Володин объяснил эти сбои мерами государственной безопасности и посоветовал обращаться за разъяснениями в профильный комитет.