Один человек погиб при атаке БПЛА на сельхозпредприятие на Кубани

Один человек погиб в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА на сельхозпредприятие, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, ранены еще двое сотрудников, их госпитализировали.

В самом сельхозпредприятии, которое находится в промзоне станицы Новоминской Каневского района, повреждены административные здания и цистерны с патокой. В результате атаки произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали, добавил губернатор.

Сегодня днем на территории Краснодарского края была объявлена ракетная опасность. "Существует угроза падения ракет", - сообщается в приложении МЧС России.