Один человек погиб при атаке БПЛА на сельхозпредприятие на Кубани
Один человек погиб в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА на сельхозпредприятие, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, ранены еще двое сотрудников, их госпитализировали.
В самом сельхозпредприятии, которое находится в промзоне станицы Новоминской Каневского района, повреждены административные здания и цистерны с патокой. В результате атаки произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали, добавил губернатор.
Сегодня днем на территории Краснодарского края была объявлена ракетная опасность. "Существует угроза падения ракет", - сообщается в приложении МЧС России.