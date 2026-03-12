Двух жителей Екатеринбурга отправили в колонию за избиение знакомого на почве ревности

Евгений Капустин и Ильдар Асылов из Екатеринбурга признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, конфликт возник на почве ревности, так как потерпевший ранее встречался с девушкой одного из осужденных.

Выяснилось, что парень продолжал писать своей бывшей девушке, из-за чего осужденные решили его проучить. В июле 2024 года оба дождались выхода знакомого из дома, после чего один из фигурантов нанес ему удар пистолетом по голове. Упавшего парня стали избивать ногами и руками, нанеся не менее 10 ударов по груди, а также многочисленные удары по рукам и лицу. У потерпевшего диагностировали переломы ребер, что было квалифицировано как причинение тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, в октябре 2024 года один из осужденных пришел на работу к парню и под угрозами пытался склонить к даче заведомо ложных показаний.

Капустин и Асылов свою вину не признали, заявив, что потерпевший их оговаривает из-за конфликта на фоне ревности. Однако гособвинение предоставило неоспоримые доказательства их причастности к совершенным преступлениям.

Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал обоих виновными по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия". Кроме того, один из них также признан виновным по ч. 2 ст. 309 УК РФ "Принуждение потерпевшего к даче ложных показаний".



Ильдару Асылову назначено наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима, а Евгению Капустину – в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Оба взяты под стражу в зале суда.

Помимо этого, в пользу потерпевшего с осужденных взыскана компенсация морального вреда в сумме 300 тыс. рублей.