Активисты "Единой России" готовы помогать жителям региона и специальным службам во время чрезвычайных ситуаций

Активисты "Единой России" готовы помогать жителям региона и специальным службам во время чрезвычайных ситуаций, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Паводок 2024 года, который стал для Тюменской области рекордным, показал, что необходимо делать во время таких масштабных ЧС. Поэтому сейчас, на всероссийских командно-штабных учениях, активистам "Единой России" и представителям "Молодой Гвардии" сотрудники МЧС России дают четкие инструкции, какая помощь от них потребуется. Учения уже прошли в Ялуторовске. Дети раздавали жителям информационные листовки и рассказывали, как действовать в случае подтопления территории.

"Число добровольцев "Молодой Гвардии Единой России", желающих помогать во время ЧС, растет. Из них формируем волонтерские штабы", - прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кроме того, по словам губернатора Моора, помимо совместной работы с МЧС России и другими специальными службами, активисты волонтерских штабов в рамках акции "Антипаводок" будут убирать снег около социальных учреждений, у домов ветеранов и одиноких пожилых людей, семей с детьми, родных участников СВО.