12 Марта 2026
Политика
Фото: t.me/yuriy_burlachko

15 федеральных законопроектов были поддержаны депутатами ЗСК

На состоявшейся сегодня, 12 марта, внеочередной 77-й сессии ЗСК кубанские парламентарии в формате заочного голосования приняли два постановления: «О положительных отзывах на проекты федеральных законов» и «Об отрицательных отзывах на проекты федеральных законов».

(2025)|Фото: t.me/yuriy_burlachko

Всего было рассмотрено 19 законопроектов, 15 из которых поддержано.

В числе одобренных поправки в Налоговый, Лесной, Градостроительный кодексы Российской Федерации, а также Кодекс РФ об административных правонарушениях, в федеральные законы о мерах государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей, многодетных семей и семей участников специальной военной операции, об образовании, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и на прилегающих территориях, о территориях опережающего развития, о приватизации государственного и муниципального имущества, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя принятые решения, отметил: "В одном из рассмотренных нами федеральных законопроектов предлагается, в частности, оказывать молодым и многодетным семьям, а также родным и близким бойцов, находящихся в зоне СВО, финансовую помощь по погашению задолженности по льготному госкредиту на улучшение жилищных условий. В случае принятия данного закона они получат дополнительные преференции по обустройству своего быта. Это станет еще одной существенной прибавкой к уже действующим на уровне субъекта мерам поддержки названной категории кубанцев. Отмечу, что в регионе ведется системная и последовательная работа по совершенствованию нормативной правовой базы в этом направлении".

Спикер ЗСК напомнил, что на одном из последних пленарных заседаний депутаты Кубани расширили возможность предоставления земли участникам СВО, награжденным орденами за заслуги, и их близким.

"Теперь они могут получить участок не только по месту жительства, но и в любом сельском поселении Краснодарского края. Бойцы должны понимать – государство о них позаботится, и по возвращении домой у них будет возможность обустроить свою дальнейшую жизнь, имея для этого прочное основание – земельный участок. Это действительно надежная инвестиция в будущее", – подчеркнул Юрий Бурлачко.

