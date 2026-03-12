На перебои интернета пожаловались в Госдуме

Представители фракции КПРФ выразили резкое недовольство из-за отсутствия стабильной связи в рабочем здании. Как сообщают "Ведомости", депутаты подняли этот вопрос во время закрытой части заседания. Политики столкнулись с тем, что привычные средства коммуникации внезапно перестали выполнять свои функции.

Коммунист Сергей Обухов рассказал коллегам, что из-за технических неполадок у него не открывается даже рабочая почта. Алексей Куринный поддержал это заявление, указав на плохой сигнал Wi-Fi и перебои в работе служебных мобильных телефонов. В свою очередь Николай Коломейцев отметил, что сейчас дозвониться до кого-либо в Госдуме стало невыполнимой задачей.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин связал возникшие трудности с обеспечением безопасности страны. Спикер предложил всем недовольным направить свои претензии главе комитета по информполитике Сергею Боярскому. В итоге парламентарии и пресса уже вторые сутки вынуждены искать интернет в единственном месте, где ловит сеть - на первом этаже старого корпуса возле банковского офиса.

Проблемы с доступом к онлайн-сервисам наблюдаются не только в Думе, но и по всему центральному району столицы.

Ранее Роскомнадзор посоветовал обращаться в Минцифры по вопросам масштабных сбоев связи, на которые москвичи массово жалуются с вечера пятницы. В центре столицы мобильный интернет практически не работает, а в соседних районах сеть функционирует лишь частично. Пользователи отмечают, что даже при наличии сигнала загружаются только отдельные сайты из разрешенного списка, в то время как остальные ресурсы остаются недоступными.