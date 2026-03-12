В Турции подали иск против Фанара

В Турции подали иск против Экуменического (Константинопольского) патриархата, или Фанара. Иск, поданный бывшим генеральным секретарем Министерства обороны Турции Умитом Ялимом, касается международных договоров, суверенных прав и религиозного присутствия. Он усматривает в деятельности Фанара угрозу суверенитету Турции.

Отмечается, что Фанар причастен к незаконной деятельности, связанной с присутствием Греции на островах Восточного Эгейского моря. Также обвинения касается известной Свято-Троицкой богословской школы на острове Халки недалеко от Стамбула, которая представляет собой "незаконную образовательную деятельность", считает Ялим.

У Турции с Грецией исторически напряженные отношения. А патриарх Варфоломей, гражданин Турции, возглавляет "эллинскую" церковь, продвигая идеологию эллинизма, то есть в религиозном отношении является "инородным телом".



