Членов участковых избиркомов Астраханской области обучают работе в интерактивном рабочем блокноте

Обучение проводится в рамках подготовки к выборам депутатов ГосДумы РФ девятого созыва и депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва. В образовательной программе принимают участие более 5000 человек, представляющих 555 УИК региона. В организации обучения задействованы все 16 территориальных избирательных комиссий Астраханской области. Занятия продлятся до конца мая.

Интерактивный рабочий блокнот (ИРБ) разработан Центральной избирательной комиссией РФ. Программный продукт является ключевым инструментом, помогающим членам комиссий организовывать и проводить избирательные процедуры в соответствии с требованиями законодательства. Программа обеспечивает планирование работы УИК, содержит пошаговые инструкции для членов комиссий, библиотеку документов и систему уведомлений о необходимых действиях.

«Основная задача избирательных комиссий — это легитимно и прозрачно провести выборы и оформить волеизъявление избирателей в своих протоколах по окончании голосования. Интерактивный рабочий блокнот — это инструмент, где можно найти ответы на все вопросы, которые возникают на избирательных участках», — отметил председатель избирательной комиссии Астраханской области Владимир Золотокопов.

Особенность обучения заключается в его масштабности: практическую подготовку проходят тысячи членов комиссий — представители различных профессий, возрастов и политических партий. Главная задача — сформировать единый уровень практических навыков работы с ИРБ у всех членов УИК, сообщили в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.