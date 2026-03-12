12 Марта 2026
Спорт Тюменская область Уральский ФО
Фото: Союз Биатлонистов России

Тюменская область готова к проведению Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону

Тюменская область готова к проведению Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюмени в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная старту Чемпионата России по биатлону.

Соревнования будут проходить с 14 по 22 марта в тюменском центре "Жемчужина Сибири".

"Проведена очень большая работа, "Жемчужина Сибири" готова в полном объеме. 14-15 марта начинаются первые старты. Хочется пригласить жителей региона поболеть за сильнейших спортсменов страны. Организаторами подготовлена развлекательная программа. Для тех, кто приедет на личном авто, есть бесплатные парковки", - заявила начальник отдела спортивных программ департамента физической культуры и спорта Тюменской области Надежда Бекишева.

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак заявил, что рады приезжать сюда и проводить соревнования на шикарном стадионе.

"Вчера мы делали обследование стадиона и увидели, конечно, какое-то сумасшедшее количество снега. Такого я не помню, наверное, за последние 10 лет. Можно сказать, эти соревнования - финальный аккорд для региональных команд. Поэтому ждем зрителей", - отметил он.

"Нам удается сохранить боеспособный состав во всех отношениях. В дни состязаний ожидается порывистый ветер - будут определенные сложности. Но это добавляет интерес. Малоизвестные спортсмены получат шанс проявить себя", - отметил старший тренер команды Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский.

Теги: Жемчужина Сибири, биатлон


