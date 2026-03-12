МО: Сбиты 10 БПЛА над станцией, обеспечивающей подачу газа по "Турецкому потоку"

ВСУ минувшей ночью атаковали газокомпрессорную станцию "Русская", которая обеспечивает поставки газа по "Турецкому потоку", сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, средствами ПВО и РЭБ уничтожено 10 украинских ударных дронов самолетного типа. Ущерба для объекта нет.

Станция находится в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край). За ночь над территорией региона было сбито 30 БПЛА.

Также атака на станцию "Русская" была совершена в ночь на 11 марта. По данным Минобороны, киевский режим сделал это "в целях остановки поставок газа европейским потребителям". Ущерба объекту не допущено.