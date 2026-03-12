12 Марта 2026
Здравоохранение Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более 200 трансплантаций почки провели врачи Областной клинической больницы №1 за девять лет

Более 200 трансплантаций почки провели врачи Областной клинической больницы №1 за девять лет, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюмень входит в число лидеров по количеству проведенных операций по пересадке этого органа. В 2026 году специалисты провели 10 трансплантаций. В листе ожидания сегодня находится 43 человека.

"Большинству из них будет проведена трансплантация органа. Главный наш лозунг – стабильность. Если посмотреть статистику, то станет ясно, что ежегодно в среднем 30 человек получают пересаженную почку", – сказал руководитель центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1 Сергей Семченко.

При подборе донорского органа исследуется десять параметров, после пересадки пациент выздоравливает.

Отметим, что в Тюменской области оказывают все виды высокотехнологичной медицинской помощи. Развивается система цифровых решений, наставничества. Молодые специалисты учатся у авторитетных врачей, а пациенты получают все более качественную помощь. Власти региона активно работают, чтобы обеспечить медучреждения квалифицированными специалистами, особенно в сельских муниципалитетах. На 2026 год запланировано трудоустройство 37 врачей и 30 фельдшеров по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Теги: трансплантация, врачи, здравоохранение


