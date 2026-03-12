12 Марта 2026
в россии
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор фигуранту дела бывшего замглавы свердловского МВД

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Петросу Галстяну. По данным СМИ, он фигурировал в громком деле бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Владимира Романюка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Галстян признан виновным в даче взятки в крупном и особо крупном размерах, а также в незаконном проведении азартных игр. Ему назначено 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 13,5 млн рублей.

Другие подробности в суде не уточнили. По данным СМИ, Гаслстян был фигурантом уголовного дела бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимира Романюка и бывшего главы ОМВД по Ярославскому району Москвы Сергея Глущенко.

Заседание суда по делу Владимира Романюка и Сергея Глущенко(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, первого обвиняли в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, второго – в посредничестве. Расследование показало, что в 2016 году в Екатеринбурге Романюк при помощи Глущенко неоднократно получал от местных бизнесменов, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр, взятки на общую сумму в 1,5 млн рублей. Сообщалось, что деньги предназначались за бездействие в пресечении деятельности коммерсантов Галстяна, Симоняна, Мартиросяна и возвращение им изъятого игрового оборудования.

Задержали генерал-майора Романюка в 2018 году. В 2020 году Глущенко и Романюк получили крупные сроки заключения. В 2021 году приговор обоим был смягчен.

Теги: Романюк, фигурант, суд, Екатеринбург


