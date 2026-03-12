Разработанной новой модели высшего образования нет - ИО ВШЭ

Разработанной новой модели высшего образования до сих пор нет. Об этом заявил заведующий проектно-учебной лабораторией "Развитие университетов" Института образования ВШЭ Нияз Габдрахманов.

Он сказал, что Минобрнауки РФ "фактически предоставило вузам-пилотам карт-бланш, чтобы они придумали в системе высшей школы нечто новое относительно того, что существует сейчас и что было в прошлом". Поэтому никто не знает на самом деле, что будет.

Разработку новой модели, на которую собираются переводить все вузы в 2027 году, фактически отдали на откуп тем 17 вузам, которые согласились участвовать в эксперименте. Это одна из причин того, почему внедрение ранее анонсированной новой модели постоянно отодвигается: власти сами не знают, чего хотят. Озвучено лишь то, что будет ряд переименований: бакалавриат станет называться базовым высшим образованием, а магистратура - специализированным высшим. Прочие изменения до сих пор неясны.

Недавно ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ) Владимир Литвиненко заявил, что есть риск фиктивной переделки "болонской модели" в новую "национальную модель" без сущностных изменений. Так, только СПГУ представил свою концепцию новой образовательной модели и начал ее реализовывать. Во всех остальных вузах ограничились поправками в духе "как приукрасить программы бакалавриата или магистратуры либо провести эфемерные новации, переименовав бакалавра в инженера".