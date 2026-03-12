После атаки ВСУ на Брянск один человек находится в крайне тяжелом состоянии

Состояние одного пострадавшего при ракетной атаке ВСУ на Брянск оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что в больницах Брянска и Москвы находятся 29 пострадавших, в том числе один ребенок. Состояние семи пострадавших стабильно тяжелое, остальные в состоянии средней и легкой степени тяжести, пишет ТАСС.

10 марта Брянск подвергся массированной атаке с применением семи западных ракет Storm Shadow, что привело к трагическим последствиям. Жертвами стали шесть человек. Число жителей, получивших травмы, возросло до 42 человек. Губернатор региона подчеркнул, что удар наносился намеренно по городской инфраструктуре, что привело к большому количеству раненых.