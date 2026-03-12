СК: Жительница Троицка украла у участника СВО 4,4 миллиона

Жительнице Челябинской области вменили хищении выплат участникам специальной военной операции (СВО). Ей грозит срок за это.

По версии следствия, между 13 мая и 16 сентября 2024 г. женщина в Троицке после госпитализации хозяина одного из домов похитила его мобильный телефон с установленным банковским приложением. Зная пароль учетной записи владельца, она вошла в него и перевела себе 4,4 млн руб. Злоумышленница достоверно знала, что эти деньги полагались мужчине за гибель сына в зоне СВО, а также за его личное участие в боевых действиях.

Она перевела 2,6 млн руб. на накопительные счета в банк, где получила капитализацию вклада. С 16 мая 2024 по 17 марта 2025 гг. она же перевела 1,3 млн рублей на счёт третьего лица. Дело ушло в суд, сообщает СКР.