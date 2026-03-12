В Академическом районе Екатеринбурга стартовало строительство новой школы

В Академическом районе уральской столицы стартовал строительный процесс на площадке в "Кварталах Конструктивизма", где возведут новую школу по проекту, разработанному по заданию ГК "КОРТРОС". Сейчас подрядчик ведет подготовительные и земляные работы.

Новая школа, которая появится в Академическом районе, станет седьмым средним общеобразовательным учреждением на территории комплексной застройки. Земельный участок для её возведения находится в квартале улиц Академика Ватолина, Рябинина, Академика Ландау и Академика Вавилова. Открытие школы создаст новые возможности для обучения и воспитания юных жителей района.

"В проекте предусмотрена вся инфраструктура: пищеблок на 600 мест, медицинский кабинет, актовый зал на 544 места, библиотека. Спортивный блок школы включает в себя универсальный спортивный зал и большой пришкольный стадион. Также в здании будут коворкинги и пространства для проектной работы, отдыха, общения", — рассказал генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

Отдельное внимание уделено внешнему облику будущей школы, которая расположится в районе "Кварталы конструктивизма". Проект разработан с учетом характерных черт конструктивистской архитектуры, гармонично вписываясь в окружающую застройку и подчеркивая единство существующего ансамбля. Здание представляет собой прямоугольник с выступающими за его пределы блоками учебных классов и прямоугольным внутренним двором.

За контраст отвечают разные блоки зданий: массивным и низким (3-4 этажа) общешкольным помещениям противопоставлены учебные помещения (5 этажей). Эффект усиливают фасады: учебный блок оформлен с имитацией протяженного ленточного остекления, характерного для конструктивизма; общешкольный, напротив, имеет выразительную пластику фасада с различными вариантами остекления.

Генеральным подрядчиком выступает строительный холдинг "Атом", который уже построил в Академическом районе школу № 133, 8 детских садов, а также взрослую поликлинику.