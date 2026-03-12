12 Марта 2026
Образование Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук проконтролировал ход капремонта школ Хабаровска

Вместе с депутатом Думы Хабаровского края Константином Юровым мэр Хабаровска проинспектировал ход капремонта школ города. Парламентарий поблагодарил Сергея Кравчука за то, что он на постоянной основе приглашает депутатов Законодательной думы, представителей правительства края - к участию в таких инспекциях и отметил, что ключевым фактором успеха в реализации таких масштабных проектов является слаженная работа всех уровней власти и активное участие жителей.

(2026)|Фото: khv27.ru

В школе № 87 ремонт ведется в рамках федерального проекта по модернизации школьных систем образования, инициированного Президентом. Общий объем финансирования составляет более 143 млн рублей. 

Строители сообщили мэру, что уже завершают работы по обустройству полов и стен.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Благодаря поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина нам удается ежегодно проводить капитальный ремонт городских школ. Хочется сказать огромное спасибо за поддержку этого проекта. Мы договорились с подрядной организацией открыть 87-ю школу уже к 1 сентября этого года, хотя по контракту срок сдачи - ноябрь 2026-го», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Также мэр побывал на площадке школы №70, где за счет муниципальных средств ведется ремонт.  Здесь уже заменили оконные блоки, смонтировали новую систему теплоснабжения, обустроили отмостку, отремонтировали кровлю, заменили часть полов. Общая стоимость работ составляет более 115 млн рублей.

(2026)|Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук в ходе рабочего выезда отметил, что этот объект должен быть сдан к 30 июня 2026 года.

«В 70-й школе работы идут в графике, даже с опережением. Перед нами стоит задача не только вовремя сдать объект, но и организовать на базе обновленной школы летнюю трудовую четверть», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

 

 

Теги: сергей кравчук, капремонт школ, федеральный проект


