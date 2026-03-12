Суд продлил арест бывшему первому вице-губернатору Шипилову

Сургутский городской суд в Югре продлил домашний арест бывшему первому замгубернатора региона Алексею Шипилову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Домашний арест Шипилову продлен до 1 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании". Речь идёт о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.