Матери из Челябинской области грозит срок за смерть сына от наркотиков

В Миассе матери грозит срок за смерть сына.

По версии следствия, преступление совершено с 11 по 22 января 2025 г. Женщина у себя дома готовила наркотическую смесь на основе метадона, мефедрона и других схожих веществ. Потом она разбавляла её водой и давала своему малолетнему сыну. Ребёнок в итоге умер от токсического повреждения печении и острого отёка головного мозга.

Обвиняемая арестована. Дело ушло в областной суд, сообщает прокуратура Челябинской области.