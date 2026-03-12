Mash: Семь человек пострадали в результате ЧП на авиазаводе в Иркутске

Семь работников авиазавода в Иркутске пострадали при обрушении эстакады, пишет Mash.

ЧП произошло во время испытаний двигателя самолета на предприятии.

По информации телеграм-канала, четыре человека госпитализированы, два из них в тяжелом состоянии, два - в состоянии средней степени тяжести. Еще троим оказали помощь на месте.

Иркутский авиационный завод входит в состав корпорации "Яковлев". Производитель самолетов КБ "Сухой" (в том числе Су-30МК для ВВС Индии, Китая, Малайзии, Алжира, Индонезии, Венесуэлы). На сайте предприятия сообщается, что ключевым проектом для завода является серийное производство новейших пассажирских самолетов МС-21.