Сергей Кравчук: Инвестиции в дошкольное образование - это прямые инвестиции в будущее Хабаровска

В Городском дворце культуры Хабаровска состоялась торжественная церемония открытие фестиваля, приуроченного сразу к двум знаковым событиям: Году единства народов России, объявленному Президентом, и Году дошкольного образования, инициированному Минпросвещения РФ.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в приветственном слове подчеркнул стратегическую важность развития дошкольного звена для будущего города. Он отметил, что сочетание двух значимых тем в 2026 году символично в том числе и потому, что именно в детстве закладывается фундамент общероссийской идентичности.

«Инвестиции в дошкольное образование - это прямые инвестиции в будущее нашего любимого города. Когда мы возводим детские сады, мы строим не просто стены, а современные развивающие пространства с безопасными игровыми зонами и новейшим оборудованием. Открытие новых групп, в том числе раннего развития, - это еще и важнейшая мера поддержки молодых семей. Мы даем мамам возможность вернуться к активной трудовой деятельности, будучи уверенными, что их дети находятся под присмотром в комфортных и современных условиях. В этом году в краевом центре благодаря поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора региона Дмитрия Викторовича Демешина строятся сразу три детских сада. В рамках нацпроекта «Семья» возводятся дошкольное учреждение на улице Малиновского и детский сад в микрорайоне «Ореховая сопка». А также мы строим еще один детский сад за счет средств муниципалитета и инвестора в микрорайоне «Волочаевский городок», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Отметим, что в приоритетах работы администрации города задача по расширению сети дошкольных учреждений. Так, только за последние 2 года в Хабаровске введено в строй 2 детских сада. Причем, как отметил глава города, сегодня современный детский сад это не только присмотр и уход за маленькими гражданами, но и первая ступень формирования личности и характера.

«Впереди у нас много работы по обновлению материально-технической базы и внедрению новых образовательных программ. Мы делаем это ради счастливого детства наших детей и ради единой, сильной России», - подчеркнул Сергей Кравчук.

Как сообщили в администрации Хабаровская, а рамках мероприятий городского фестиваля в течение года будут участвовать педагоги, родители и воспитанники, которые в рамках творческих конкурсов, спортивных состязаний и патриотических акций, направленных на укрепление традиционных ценностей и межнационального согласия, продемонстрируют свои мастерство и умения.