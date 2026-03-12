Сергей Кравчук: Инвестиции в дошкольное образование - это прямые инвестиции в будущее Хабаровска

12 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук: Инвестиции в дошкольное образование - это прямые инвестиции в будущее Хабаровска

В Городском дворце культуры Хабаровска состоялась торжественная церемония открытие фестиваля, приуроченного сразу к двум знаковым событиям: Году единства народов России, объявленному Президентом, и Году дошкольного образования, инициированному Минпросвещения РФ.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в приветственном слове подчеркнул стратегическую важность развития дошкольного звена для будущего города. Он отметил, что сочетание двух значимых тем в 2026 году символично в том числе и потому, что именно в детстве закладывается фундамент общероссийской идентичности. 

(2026)|Фото: khv27.ru

«Инвестиции в дошкольное образование - это прямые инвестиции в будущее нашего любимого города. Когда мы возводим детские сады, мы строим не просто стены, а современные развивающие пространства с безопасными игровыми зонами и новейшим оборудованием. Открытие новых групп, в том числе раннего развития, - это еще и важнейшая мера поддержки молодых семей. Мы даем мамам возможность вернуться к активной трудовой деятельности, будучи уверенными, что их дети находятся под присмотром в комфортных и современных условиях. В этом году в краевом центре благодаря поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора региона Дмитрия Викторовича Демешина строятся сразу три детских сада. В рамках нацпроекта «Семья» возводятся дошкольное учреждение на улице Малиновского и детский сад в микрорайоне «Ореховая сопка». А также мы строим еще один детский сад за счет средств муниципалитета и инвестора в микрорайоне «Волочаевский городок», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Отметим, что в приоритетах работы администрации города задача по расширению сети дошкольных учреждений. Так, только за последние 2 года в Хабаровске введено в строй 2 детских сада. Причем, как отметил глава города, сегодня современный детский сад это не только присмотр и уход за маленькими гражданами, но и первая ступень формирования личности и характера.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Впереди у нас много работы по обновлению материально-технической базы и внедрению новых образовательных программ. Мы делаем это ради счастливого детства наших детей и ради единой, сильной России», - подчеркнул Сергей Кравчук.

Как сообщили в администрации Хабаровская, а рамках мероприятий городского фестиваля в течение года будут участвовать педагоги, родители и воспитанники, которые в рамках творческих конкурсов, спортивных состязаний и патриотических акций, направленных на укрепление традиционных ценностей и межнационального согласия, продемонстрируют свои мастерство и умения.

Теги: сергей кравчук, год единства народов россии, городской фестиваль, администрация хабаровская, детство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети