Уральский охотник, застреливший знакомого вместо косули, предстанет перед судом

Житель уральского города Лесной предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности на зимней охоте.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 9 января 2026 года во время охоты на косулю. Уралец, имея при себе охотничье оружие, находился в лесном массиве. На расстоянии более 100 метров от него в лесу находился другой охотник.

В какой-то момент первый охотник выстрелил по неясно видимому им объекту и попал во второго. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, оба мужчины были давно знакомы друг с другом и периодически вместе охотились.

"Во время нахождения в лесу они координировали свои действия по рации. В один из моментов потерпевший сообщил, что направляется к условленному месту. Через некоторое время после этого сообщения обвиняемый продолжил движение по своему маршруту и вдалеке увидел движущийся объект. Решив, что это и есть косуля, он произвел роковой выстрел", - отметил полковник Горелых.

На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено. Сейчас оно направлено в суд.