Медведев: ИИ подрывает доверие к властям

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что перед миром стоят технологические вызовы, имеющие немалые риски. Об этом он написал в своей колонке в журнале "Эксперт".

Основных из них пять: искусственный интеллект (ИИ), беспилотные системы, биотехнологии, освоение космоса аддитивные технологии (создание трехмерных объектов и вещей).

Медведев указывает, что доверие к ИИ основано большей частью на вере. Но что будет, если выйдет из-под контроля ИИ, управляющий АЭС? Мы даже не сможем понять причину. По угрозу может попасть и сельское хозяйство, как и в целом производство продуктов питания.

ИИ ставит под угрозу рабочие места миллионов людей и создает предпосылки для роста безработицы. Оценить ее масштабы пока невозможно, но, как отмечает издание Axios, борьба за рабочие места среди "белых воротничков" из-за ИИ в США уже превращается в "кровавую бойню". Впервые со времен Великой депрессии 30-летние американцы живут хуже, чем в том же возрасте жили их родители.

Проблема дипфейков, когда можно создавать виртуальных двойников кого угодно, тоже очень острая.

"Все это уже сейчас приводит к подрыву доверия к официальным властям, которые далеко не всегда способны защитить ключевые данные и алгоритмы, и сеет хаос в различных сферах жизни общества", - пишет Медведев.

Он признал, что "сознательно сгустил краски", но ответов на важнейшие для человечества вопросы нет.