Red Wings начнет летать из "Кольцово" в Ургенч

В расписании "Кольцово" появляется новое направление - с 14 апреля авиакомпания Red Wings начнет осуществлять полеты по маршруту "Екатеринбург – Ургенч" (Узбекистан).

"Ургенч станет вторым узбекистанским городом, куда из столицы Урала можно будет улететь самолетами авиакомпании: с 2022 года также выполняются регулярные полеты по маршруту Екатеринбург – Бухара", – отметили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполняться по вторникам в 04.30 на российских самолётах SSJ-100. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Напомним, что из "Кольцово" также летают самолеты в столицу республики – Ташкент. Их выполняет компания "Уральские авиалинии" и Uzbekistan Airways, а с 6 апреля рейсы будет выполнять авиакомпания Fly One Asia.

Ранее в Red Wings сообщили, что с 30 апреля в расписание возвращаются прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку.