Предприятие ТМК возобновило работу трубопрокатного агрегата ТПА-140

12 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Предприятие ТМК возобновило работу трубопрокатного агрегата ТПА-140

После окончания монтажных работ на Синарском трубном заводе (СинТЗ) запущен в работу трубопрокатный агрегат ТПА-140 в трубопрокатном цехе №2 (Т-2). Работы на Т-2 велись в рамках строительства нового комплекса водоочистных сооружений, сообщает пресс-служба Трубной металлургической компании (ТМК).

Трубопрокатный агрегат ТПА-140 представляет собой ключевое производственное оборудование завода, специализирующееся на выпуске бесшовных горячекатаных труб. Продукция данной линии включает трубы с диаметром в диапазоне от 73 до 178 миллиметров, изготовленные из различных марок стали: углеродистых, легированных и нержавеющих. Эти трубы предназначены для обеспечения нужд предприятий, работающих в нефтегазовой сфере.

(2026)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

После завершения первого этапа строительства водоочистных сооружений завода, агрегат возобновил свою работу. В рамках этого природоохранного проекта были построены эстакады, установлены технологические и тепловые сети, а также проложены подземные коммуникации, связывающие новый комплекс с Т-2.

Новый комплекс водоочистки ляжет в основу системы замкнутого цикла водооборота Т-2, снабжая цех необходимой водой для технологических нужд. Очищенная и охлажденная вода будет рециркулировать в производственный процесс, что приведет к существенному снижению забора воды из естественных водоёмов. Прогнозируется, что это позволит увеличить объём повторно используемой воды на 20%. Производительность комплекса составляет до 1400 кубических метров воды в час, что снизит нагрузку на действующую инфраструктуру.

Как отметил управляющий директор СинТЗ Борис Пьянков, повышая производительность, завод одновременно снижает нагрузку на окружающую среду, что отвечает долгосрочным целям компании.

Строительство современного комплекса для очистки воды на СинТЗ является составляющей крупной инициативы ТМК по обновлению очистных систем, что соответствует стратегии долгосрочного развития. Ожидается, что основные работы по монтажу и строительству будут завершены в 2026 году.

Теги: Трубная металлургическая компания, Синарский трубный завод, трубопрокатный агрегат ТПА-140


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети