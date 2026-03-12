Предприятие ТМК возобновило работу трубопрокатного агрегата ТПА-140

После окончания монтажных работ на Синарском трубном заводе (СинТЗ) запущен в работу трубопрокатный агрегат ТПА-140 в трубопрокатном цехе №2 (Т-2). Работы на Т-2 велись в рамках строительства нового комплекса водоочистных сооружений, сообщает пресс-служба Трубной металлургической компании (ТМК).

Трубопрокатный агрегат ТПА-140 представляет собой ключевое производственное оборудование завода, специализирующееся на выпуске бесшовных горячекатаных труб. Продукция данной линии включает трубы с диаметром в диапазоне от 73 до 178 миллиметров, изготовленные из различных марок стали: углеродистых, легированных и нержавеющих. Эти трубы предназначены для обеспечения нужд предприятий, работающих в нефтегазовой сфере.

После завершения первого этапа строительства водоочистных сооружений завода, агрегат возобновил свою работу. В рамках этого природоохранного проекта были построены эстакады, установлены технологические и тепловые сети, а также проложены подземные коммуникации, связывающие новый комплекс с Т-2.

Новый комплекс водоочистки ляжет в основу системы замкнутого цикла водооборота Т-2, снабжая цех необходимой водой для технологических нужд. Очищенная и охлажденная вода будет рециркулировать в производственный процесс, что приведет к существенному снижению забора воды из естественных водоёмов. Прогнозируется, что это позволит увеличить объём повторно используемой воды на 20%. Производительность комплекса составляет до 1400 кубических метров воды в час, что снизит нагрузку на действующую инфраструктуру.

Как отметил управляющий директор СинТЗ Борис Пьянков, повышая производительность, завод одновременно снижает нагрузку на окружающую среду, что отвечает долгосрочным целям компании.

Строительство современного комплекса для очистки воды на СинТЗ является составляющей крупной инициативы ТМК по обновлению очистных систем, что соответствует стратегии долгосрочного развития. Ожидается, что основные работы по монтажу и строительству будут завершены в 2026 году.