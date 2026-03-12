Дмитриев: На встрече во Флориде обсуждался кризис на мировом энергорынке

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на встрече руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США во Флориде обсуждался кризис на глобальном энергорынке.

"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", - написал Дмитриев в Telegram-канале.

По его словам, многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую роль нефти и газа из России для мировой экономики, а также неэффективность санкций против Москвы.

9 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование фактически закрытого Ормузского пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. "Она уже начала сокращаться, а хранилища в регионе заполняются нефтью, которую никак не вывезти, или очень сложно вывезти, или очень дорого вывозить", - сказал он. Президент уточнил, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально.