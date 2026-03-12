В России ввели первый ГОСТ для детских парикмахерских

Росстандарт утвердил новые правила работы детских салонов красоты, которые начнут действовать с 1 декабря 2026 года. Этот стандарт обязаны соблюдать все: от крупных сетей до частных мастеров и самозанятых. Документ регулирует обслуживание детей от года до 14 лет и четко прописывает, какие процедуры безопасны, а какие - под запретом, сообщает ТАСС.

Теперь парикмахеры могут делать детям стрижки, укладки и временное окрашивание, которое легко смывается. Маникюр и педикюр разрешили только в щадящем формате, без использования режущих инструментов. Также мастера могут наносить переводные татуировки, рисовать красками на коже, прокалывать уши и проводить легкие СПА-процедуры. Важное условие: если ребенку меньше 10 лет, родители должны обязательно находиться рядом во время всего процесса.

Салонам разрешили расширить бизнес - теперь они могут официально устраивать детские праздники и мастер-классы. Сами помещения тоже должны соответствовать новым нормам. Владельцам нужно выделить место для парковки колясок, велосипедов и самокатов, а также поставить кулер с водой. Чтобы детям было комфортнее, в залах можно ставить мебель в виде мультяшных героев и включать видеоигры или мультфильмы.

При этом ГОСТ запрещает проводить детям сложные химические процедуры. Под запрет попали перманентная завивка, кератиновое выпрямление, стойкое окрашивание и осветление волос. Также в детских парикмахерских нельзя делать татуаж, пирсинг, перманентный макияж и любые медицинские или косметологические манипуляции.

Росстандарт в последнее время активно обновляет государственные стандарты, адаптируя их под современные реалии. Ранее ведомство пересмотрело требования к производству творога. Теперь заводы могут официально использовать не только свежее, но и сгущенное или пастеризованное молоко, а новые нормы содержания белка, влажности и кислотности помогут эффективнее бороться с подделками.