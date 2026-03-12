В Челябинске возобновят движение сезонного поезда в Калининград

Вскоре возобновится движение поезда по маршруту Челябинск – Калининград. Он будет курсировать с 1 июня по 28 сентября.

Из Калининграда поезд будет выезжать по понедельникам в 9.55. До Челябинска он будет добираться к 6.18 четверга. Время в пути – 2 дня 17 часов 23 минуты.

Поезд следует через Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу. Из Челябинска состав будет выезжать по четвергам в 21.35 и прибывать в Калининград в воскресенье в 13.25. Билеты можно купить за 90 суток, сообщает Калининградская железная дорога.