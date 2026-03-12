Трамп: США фактически уничтожили Иран

США фактически уничтожили Иран, заявил американский президент Дональд Трамп на митинге в штате Кентукки, традиционно поддерживающем в большей степени республиканцев.

Он сказал, что США "нанесли по ним удар мощнее, чем практически по любой другой стране в истории, и мы еще не закончили".

"Наша армия фактически уничтожила Иран. Сильная страна", — сказал Трамп.

Когда журналисты спросили, может ли Трамп объявить о победе, если верховным лидером Ирана останется сын погибшего верховного лидера республики Али Хаменеи — Сейед Моджтаба Хаменеи, Трамп отвечать не стал.

На днях Трамп заявил, что война закончится скоро, так как в Иране уничтожено почти все, что планировалось. В то же время западные СМИ со ссылкой на израильских и американских официальных лиц пишут, что удары по Ирану продлятся еще минимум две недели. Также сообщается, что Трампу многие говорят, что войну надо быстро заканчивать, так как издержки слишком велики, а последствия длительной войны могут быть непредсказуемыми. Некоторые эксперты считают, что Трамп может вскоре объявить о полной победе над Ираном.