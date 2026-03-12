В Госдуме после бурной дискуссии одобрили создание новой игорной зоны

Госдума 11 марта одобрила в первом чтении законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай.

Напомним, в декабре правительство России одобрило проект закона о создании шестой игорной зоны. Целями нового проекта, согласно планам кабмина, являются развитие туристического потока и создание новых рабочих мест.

Как сообщает "Коммерсантъ", дискуссия в Госдуме при принятии законопроекта была бурной, противники инициативы — коммунисты и эсеры — призывали не потакать человеческим порокам и учесть позицию местных жителей, недовольных подобными планами.

Так, депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия") поинтересовался, не подсчитывал ли Минфин "выгоду от легализации проституции и наркомании", раз уж он "рассматривает развитие пороков как основной инструмент".

Евгений Бессонов (КПРФ) спросил, почему Минфин занимается игорными зонами, а не предприятиями обрабатывающей промышленности, столкнувшимися с "острой проблемой" нехватки средств.

Как отмечает издание, в итоге мнение Минфина об экономических выгодах перевесило. За проект проголосовали 289 депутатов, против — 75, воздержался один.