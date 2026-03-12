На поставку 15 автобусов-гармошек для Екатеринбурга поступила всего одна заявка

В Екатеринбурге завершен прием конкурсных заявок на поставку 15 автобусов-гармошек, работающих на газомоторном топливе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, единственная заявка поступила от ООО "Авто-сейл". Планируется, что машины прибудут в столицу Урала до конца нынешнего лета, их направят по маршрутам №50, 64 и 67.

Среди особенностей новых автобусов-гармошек – валидаторы, USB-разъемы для зарядки, системы "Умный город" и подсчета пассажиров. Также внутри есть электронное табло с информацией о количестве оплативших проезд. Транспорт вмещает до 184 человек и имеет длину 18 метров.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге вывели на линию новые троллейбусы модели "Горожанин".