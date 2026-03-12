Бывший мэр Сургута Андрей Филатов признал вину и пошел на сделку со следствием

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов в ходе предварительного следствия признал вину в совершении 13 эпизодов коммерческого подкупа. Он заключил сделку со следствием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

В связи с активным содействием следствию с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Мера пресечения Филатову избрана в виде запрета определенных действий. Объем материалов уголовного дела составляет 67 томов.

Уголовное дело поступило в суд вместе с представлением прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (Глава 40.1 УПК РФ). В настоящее время судьей решается вопрос о назначении судебного заседания по данному уголовному делу.

Напомним, по версии следствия, Андрей Филатов, действуя в составе организованной группы, через посредников незаконно получил денежные средства на общую сумму не менее 100 миллионов рублей. Денежные средства, как полагает следствие, передавались представителями организаций и индивидуальными предпринимателями за совершение действий в их интересах, а именно: за заключение с ними договоров подряда по обслуживанию многоквартирных домов, надлежащее исполнение обязательств по уже заключенным договорам, а также за отказ от их досрочного расторжения.