12 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Reuters / Laszlo Balogh

Будапешт: На Украине паника из-за вето Венгрии на кредит ЕС

На Украине истерика и паника из-за отказа Венгрии согласовать кредит ЕС на 90 млрд евро, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Ранее Венгрия наложила вето на выделение кредита, пока киевский режим не возобновит поставки нефти через трубопровод "Дружба". Сам кредит был согласован таким образом, что в нем финансово не участвуют Венгрия, Словакия и Чехия. Но для его фактического одобрения и перевода средств Киеву все равно нужно единогласное одобрение всех членов ЕС. И Венгрия категорически против при такой позиции Киева.

Сийярто раскритиковал европейских политиков за поддержу военного конфликта как своего. Будапешт с этим не согласен и не даст себя втянуть в этот конфликт с Россией на стороне Украины.

"Мы ничего не должны, упаси Боже... Мы ничего не должны украинцам: ни военных, ни денег, ни членства в ЕС", - подчеркнул министр.

Он также назвал попытки Украины атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" нападением на суверенитет Венгрии. Накануне средствами воздушного нападения была атакована компрессорная станция (КС) "Русская", а ранее зафиксированы атаки на КС "Береговая" и КС "Казачья". Это значит, что Зеленский собирается устроить венграм топливную блокаду, что является "смертным грехом против Венгрии", подчеркнул Сийярто.

