Сорвать визит: Зеленский нахамил венграм, Сийярто обвинил его во лжи

Киеву ничего неизвестно о визите венгерской делегации на Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба", заявил Зеленский.

"Что делает здесь делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди", — пренебрежительно высказался киевский главарь.

При этом накануне стал известно, что по согласованию с Еврокомиссией венгры приедут на Украину проверить нефтепровод, который якобы поврежден.

Однако Зеленский сказал, что это какая-то частная поездка, а никаких официальных встреч с украинской стороной не запланировано.

В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский просто врет, говоря, что не знает о визите венгерской делегации на Украину и будто бы это не было согласовано. Он выложил скан дипломатической ноты Киеву о планируемом визите. Он пройдет 11-13 марта.

Только после того как Зеленского уличили во лжи, украинский МИД заявил, что предложенные даты не подходят и нужно согласовать новые. А через СМИ был распространен документ, который ранее будто бы был направлен Будапешту. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что венгры не имеют статуса делегации, а считаются Киевом туристами, которые воспользовались безвизовым режимом.

Киевский режим заявляет, что не пустит инспекторов к нефтепроводу, так как он "поврежден". А Венгрия и Словакия должны полностью отказаться от российских энергоресурсов.