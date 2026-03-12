Мэр Днепропетровска призвал Зеленского заканчивать воевать

Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал Зеленского как можно скорее заканчивать военный конфликт, который тот и не думает прекращать.

В интервью ему был задан, поддерживает ли он вывод украинских войск из той части ДНР, который ВСУ пока удерживают. Филатов ушел от ответа, но отметил, что у него есть на сей счет особое мнение. По поводу же вывода войск в целом он сказал, что любой вариант не будет принят какой-то частью общества. Но он желает, чтобы боевые действия поскорее закончились.

"Слишком много смертей. Люди очень устали. И я сам тоже", - заявил Филатов.

Филтов посетовал, что одним мэрам дозволено критиковать мобилизацию, а на других заводят уголовные дела.

В 2014 году Филатов занял русофобскую позицию и призывал жесточайшим образом расправляться с теми, кто выступают за воссоединение с остальной Россией. Но в последние годы он стал говорить более обтекаемо и регулярно критикует методы киевского режима.

В январе 2026 года в мэрии Днепропетровска прошли обыски, вызвавшие возмущение Филатова, который назвал полицейских "бешеными псами" киевской власти. Украинские СМИ давно пишут, что Филатов "на крючке" и ему в любой момент может быть вынесено подозрение. Зеленский последовательно убирает всех влиятельных мэров крупных городов, мало-мальски не согласных с его политикой.