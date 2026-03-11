ВТБ выпустил 6 млн Пушкинских карт

На сегодняшний день ВТБ выдал более 6 млн Пушкинских карт, а число купленных билетов по ним превысило 5 млн штук. С начала года траты на покупку билетов по ним превысили 3 млрд рублей.

ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты с 1 января. С начала года молодые люди активно оформляют карты и совершают по ней покупки. Так, за прошедший месяц было выдано более 400 тыс. карт и куплено почти 2 млн билетов на сумму свыше 1 млрд рублей.

Чаще всего Пушкинские карты использовали в Мордовии (65% держателей карт активно совершают покупки), Кемеровской области (62%), Северной Осетии (60%) и Чувашии (59%).

Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.

Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.