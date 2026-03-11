На заседании рабочей группы парламента Кубани прошло обсуждение реализации мер поддержки участников СВО и их семей

Спикер парламента Кубани Юрий Бурлачко провел заседание рабочей группы ЗСК о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Открывая заседание, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края напомнил, что основная задача рабочей группы с момента ее создания состояла в формировании комплекса мер поддержки участников СВО и членов их семей.

Юрий Бурлачко сообщил, что в конце января на первом заседании рабочей группы были определены ключевые направления работы. На данном этапе важно во взаимодействии с органами исполнительной власти и отраслевыми ведомствами оптимизировать реализацию планов.

В ходе заседания руководители комитетов краевого парламента и депутаты доложили о реализации поставленных председателем ЗСК задач.





Заместитель председателя ЗСК Николай Петропавловский сообщил о совместной работе с краевым отделением Фонда пенсионного и соцстрахования России по координации деятельности в части обеспечения участников СВО техническими средствами реабилитации. Также он сказал, что члены комитета продолжают контролировать строительство краевого многопрофильного центра медицинской реабилитации в станице Динской. В этом центре будут проходить восстановление пациенты с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, соматическими заболеваниями. В ближайшее время планируется встреча членов комитета с представителями Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю.

Председатель комитета по вопросам законности Андрей Горбань напомнил, что с 11 февраля этого года вступили в силу поправки в краевой закон о бесплатной юридической помощи, согласно которым регламентируется спектр вопросов ее оказания участникам СВО и членам их семей. Комитет продолжит мониторинг реализации закона с тем, чтобы оперативно предлагать необходимые изменения.

Председатель комитета по военным вопросам Евгений Шендрик на заседании представил информацию о подготовке обобщенной информации органов исполнительной власти и местного самоуправления об уже действующих системах мер поддержки защитников Отечества и их семей. Далее эта информация будет доступна депутатам в рамках работы с населением.

Первый зампред комитета по туризму Андрей Булдин акцентировал внимание на теме санаторно-курортного лечения ветеранов. Он сообщил, что по информации профильного министерства, в крае такие услуги оказывают 47 организаций, который осуществляют деятельность в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, Новороссийске, Краснодаре, Туапсинском округе, Лабинском и Ейском районах.

Первый заместитель председателя бюджетного комитета Алексей Титов проинформировал участников заседания о стартовавшем в регионе проекте «СВОй бизнес», который является обучающей программой для участников спецоперации, ветеранов боевых действий и членов их семей. Задача проекта - оказание помощи в формировании предпринимательских компетенций для старта, развития бизнеса с государственной поддержкой.





Также о действующих и разрабатываемых мерах помощи доложили Сергей Болдин, Владимир Лыбанев, Сергей Носов, Иван Тутушкин и Вячеслав Сбитнев.

Завершая обсуждение в рамках рабочей группы, Юрий Бурлачко подчеркнул: «Все усилия необходимо направить на создание комплексной системы, охватывающей все аспекты их жизни – от бытовых вопросов до профессиональной реабилитации и психологического благополучия. Мы обязаны стремиться к тому, чтобы каждый, кто прошел через суровые испытания, получил возможность достойного возвращения к мирной жизни и успешной интеграции в общество. Особое внимание – семьям, которые несут свою, не менее значимую, но зачастую невидимую, тяжелую ношу».