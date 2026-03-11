Уральца, пытавшегося сжечь знакомых из-за обиды, отправили в колонию

Нижнетуринский городской суд вынес приговор местному жителю Валерию Степанову, пытавшемуся заживо сжечь четырех людей из-за личной обиды. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 4 октября 2025 года, когда Степанов пришел в гаражный бокс, где периодически собиралась компания. Незваного гостя не пустили, на что тот пообещал поджечь гараж. Около 2 часов ночи Степанов купил на заправке не менее 3 л. бензина АИ-95, на такси вернулся на место, облил им ковер и ворота бокса и поджег, перекрыв тем самым единственный выход из гаража. Когда огонь стал распространяться, осужденный ушел.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые помогли вытащить четырех пострадавших и оказали им медицинскую помощь.

Валерий Степанов признан виновным по ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "д", "е" ч.2 ст. 105 УК РФ и приговорен к 8 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.