В Тюменской области арестовали женщину, сбросившую с лестницы годовалую внучку

В Тюменской области суд арестовал Марьям Насибуллину по обвинению в покушении на убийство малолетней, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что женщина, будучи пьяной, решила убить свою годовалую внучку. Она выбросила ее с лестничной площадки второго этажа многоквартирного жилого дома. У ребенка различные травмы, в том числе травма головного мозга. Ребенок не погиб благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

По месту жительства женщина характеризуется отрицательно, употребляет спиртные напитки, не работает.

Под стражей горе-бабушка будет находиться до 8 мая 2026 года.