На Южном Урале лже-медики навязали десяткам пациентов услуги на 10 миллионов

В Челябинской области пресечена деятельность группы мошенников. Они навязывали жителям медицинские услуги.

Участники банды наживались на своих жертвах в 2019-23 гг. Организаторы создали два частных медицинских центра. Сотрудники обзванивали пожилых людей и под предлогом бесплатного обследования приглашали их на приём.

С помощью искусных методов убеждения пациентам навязывали платные процедуры, не имеющие лечебного эффекта. Многие для их оплаты были вынуждены оформлять кредиты. Стоимость навязанного курса превышала 100 тыс. руб.

Установлено более 50 пострадавших, общая сумма ущерба превысила 10 млн руб., сообщает УМВД по Челябинской области.