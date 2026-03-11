Госдума запретила высылать из страны иностранных добровольцев и контрактников

Государственная дума на заседании сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который защищает иностранных бойцов от выдворения из России. Новые правила касаются иностранцев и лиц без гражданства, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ и выполняли боевые задачи в составе армии или других воинских формирований. Теперь суды не смогут высылать таких защитников за пределы страны, даже если статья административного кодекса прямо требует депортации, пишет "Интерфакс".

Вместо выдворения судьи будут назначать ветеранам боевых действий альтернативное наказание. Нарушителям придется заплатить административный штраф в рамках действующей статьи или отработать от 100 до 200 часов обязательных работ. Таким образом, государство сохраняет возможность наказать человека за проступок, но оставляет его на территории России в благодарность за военную службу.

Особый порядок затронет и правила поведения на стадионах. Если иностранный контрактник грубо нарушит порядок во время официальных спортивных соревнований, власти также не станут его высылать. Вместо депортации закон вводит запрет на посещение матчей на срок от одного года до семи лет. Данная инициатива окончательно закрепляет правовой статус иностранных участников СВО и гарантирует им право оставаться в стране после исполнения воинского долга.