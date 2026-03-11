Испания осталась без посла в Израиле на фоне обострения отношений Мадрида и Тель-Авива

Испания отправила в отставку посла королевства в Израиле Ану Саломон, решение правительства подписано королем Филиппом VI, сообщил МИД страны. Саломон была послом с 2021 года, но в сентябре прошлого года Мадрид отозвал ее для консультаций после обострения отношений между двумя странами: Испания обвинила Израиль в "клеветнических высказываниях" в адрес руководства страны. Правительство Израиля критиковало Испанию, выступившую против действий Тель-Авива в секторе Газа.

Израиль отозвал своего посла в Мадриде еще в 2024 году – когда Испания признала независимость Палестины. Испания тогда решила сохранить дипломатическую миссию, Саломон неоднократно вызывали в МИД Израиля и вручали ноты протеста после заявлений испанских политиков, в том числе премьер-министра страны Педро Санчеса.

Учитывая, что Испания стала одной из немногих западных стран, выступивших против ударов США и Израиля по Ирану, возобновления дипломатических отношений и назначения послов ожидать не приходится, считают испанские СМИ.