Минобороны РФ сообщило о трех сбитых беспилотниках над Пермским краем

Минобороны России сообщило о сбитии дежурными средствами ПВО беспилотников над территорией Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Беспилотников было три. Их сбили в промежуток с 10.00 до 16.00.

Режим "Беспилотная опасность" в Прикамье был объявлен сегодня утром. Также в Перми вводился план "Ковер" радиусом 100 километров. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что вражеские БПЛА пытались атаковать предприятие в Губахе. Пострадавших нет.