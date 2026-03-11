Жителей Брянской области предупредили о ракетной опасности

В Брянской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома!" - написал глава региона. Спустя почти полчаса он объявил об отмене ракетной опасности.

10 марта Брянск подвергся массированной атаке с применением семи западных ракет Storm Shadow, что привело к трагическим последствиям. Жертвами стали шесть человек, а количество пострадавших продолжает уточняться по мере обращения граждан за медицинской помощью. Губернатор подчеркнул, что удар наносился намеренно по городской инфраструктуре, что привело к большому количеству раненых.