Суд оставил пожизненное насильнику и убийце 11-летней девочки из Нижнего Тагила

Свердловский областной суд поставил точку в деле жителя Нижнего Тагила, осужденного на пожизненное за изнасилование и убийство 11-летней девочки.

Как сообщалось ранее, 31 августа 2024 года 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. 3 сентября девочку обнаружили мертвой в подвале общежития на улице Юности. Вскоре силовики задержали подозреваемого в аэропорту Москвы, а затем этапировали в Екатеринбург.

Задержанным оказался житель Нижнего Тагила, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы, который тоже проживал в том доме. Уже в ходе расследования выяснилось, что незадолго до изнасилования и убийства школьницы уралец надругался над женщиной и несколько часов удерживал ее в своем доме.

30 октября текущего года Свердловский областной суд назначил Владимиру Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Остаток своих дней убийца и насильник проведет в колонии особого режима. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего: Александров должен выплатить ему 8 млн рублей компенсации морального вреда.

Как сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, приговор был обжалован адвокатом осужденного. В апелляционной жалобе защитник настаивал на недоказанности вины Александрова и просил оправдать подзащитного.

Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции по итогам рассмотрения жалобы оставил наказание, назначенное Свердловским областным судом, без изменения.