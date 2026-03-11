11 Марта 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Суд оставил пожизненное насильнику и убийце 11-летней девочки из Нижнего Тагила

Свердловский областной суд поставил точку в деле жителя Нижнего Тагила, осужденного на пожизненное за изнасилование и убийство 11-летней девочки.

Как сообщалось ранее, 31 августа 2024 года 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. 3 сентября девочку обнаружили мертвой в подвале общежития на улице Юности. Вскоре силовики задержали подозреваемого в аэропорту Москвы, а затем этапировали в Екатеринбург.

Задержанным оказался житель Нижнего Тагила, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы, который тоже проживал в том доме. Уже в ходе расследования выяснилось, что незадолго до изнасилования и убийства школьницы уралец надругался над женщиной и несколько часов удерживал ее в своем доме.

30 октября текущего года Свердловский областной суд назначил Владимиру Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Остаток своих дней убийца и насильник проведет в колонии особого режима. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего: Александров должен выплатить ему 8 млн рублей компенсации морального вреда.

Как сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, приговор был обжалован адвокатом осужденного. В апелляционной жалобе защитник настаивал на недоказанности вины Александрова и просил оправдать подзащитного.

Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции по итогам рассмотрения жалобы оставил наказание, назначенное Свердловским областным судом, без изменения.

Теги: Нижний Тагл. изнасилование, убийство, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.11.2025 16:13 Мск Защита настаивает на невиновности убийцы и насильника из Нижнего Тагила, осужденного пожизненно
Ранее 30.10.2025 12:29 Мск Убийца и насильник 11-летней тагильской школьницы получил пожизненное
Ранее 08.10.2025 14:05 Мск Для обвиняемого в убийстве тагильской школьницы запросили пожизненный срок
Ранее 27.05.2025 14:11 Мск Обвиняемый в убийстве тагильской школьницы хотел, чтобы его дело рассматривали присяжные
Ранее 05.09.2024 16:09 Мск Суд отправил под арест обвиняемого в убийстве тагильской школьницы
Ранее 05.09.2024 13:35 Мск Отец убитой тагильской школьницы хотел поквитаться с предполагаемым убийцей
Ранее 04.09.2024 19:24 Мск Подозреваемый в убийстве тагильской школьницы дал признательные показания
Ранее 04.09.2024 07:50 Мск Подозреваемый в убийстве тагильской школьницы пройдет психиатрическую экспертизу
Ранее 03.09.2024 19:45 Мск Полицейские опубликовали видео с подозреваемым в убийстве школьницы из Тагила
Ранее 03.09.2024 16:12 Мск Подозреваемого в убийстве тагильской школьницы задержали в Москве и доставили в Екатеринбург
Ранее 03.09.2024 13:10 Мск Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой
Ранее 03.09.2024 08:29 Мск Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу не могут найти четвертые сутки
Ранее 02.09.2024 08:14 Мск В Нижнем Тагиле накануне Дня знаний пропала 11-летняя школьница

