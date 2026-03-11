Депутат Госдумы назвала запрет на аборты без показаний "вопросом демографии"

Аборты без медицинских показаний необходимо вывозить из системы ОМС, считает член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина. Об этом представительница "Единой России" заявила на форуме "Женщины Дона - душа региона".

По мнению Стенякиной, таким образом власти должны бороться за демографию и национальную безопасность.

"Вопрос демографии, это все-таки вопрос национальной безопасности. Наши врачи все единогласно выступают за вывод процедуры прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования, естественно, если на это нет медицинских показаний. Если это просто добровольное прерывание беременности, оно не может быть за государственные деньги. Я здесь с этим абсолютно согласна", - цитирует Стенякину ТАСС. При этом она не привела ссылку на "единогласные" высказывания врачей.

Она сравнила проведение прерывание беременности по желанию женщины с пластической хирургией и услугами косметологов.