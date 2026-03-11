Российские школы полностью перейдут на единые учебники к 2028 году

Российская система образования завершит процесс внедрения общих учебных пособий по ключевым дисциплинам в течение ближайших трех лет. О таких планах рассказал руководитель Министерства просвещения Сергей Кравцов во время рабочей беседы с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле.

Согласно докладу министра, старшеклассники уже начали заниматься по новым государственным пособиям в прошлом учебном году. В текущем периоде аналогичные изменения затронули учеников пятых и седьмых классов, а со следующего года единые книги получат учащиеся восьмых и девятых классов. Таким образом, министерство планомерно охватывает все ступени среднего образования, заменяя разрозненные программы стандартизированными материалами, которые прошли тщательную проверку и утверждение.

Сергей Кравцов заверил главу государства, что к 2028 году ведомство полностью сформирует и передаст в школы всю линейку учебников по основным предметам. Этот шаг позволит обеспечить одинаково высокий уровень подготовки детей вне зависимости от того, в какой школе или городе они обучаются.

Ранее президент РУДН Владимир Филиппов сказал, что за 25 лет ЕГЭ обеспечил школьникам равный доступ к высшему образованию и сделал процесс поступления прозрачным. Эксперт выделил два ключевых достижения системы: выпускники теперь поступают в иногородние вузы дистанционно, а государство получило объективный инструмент оценки знаний, который искоренил коррупцию среди преподавателей, зарабатывавших на платных консультациях.